美新書爆料 川普怨美將領忠誠度還不如納粹將領

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國一本即將上市的新書爆料，前總統川普任內曾對自家白宮幕僚長抱怨美軍將領不百分百忠於他，比不上二戰時德軍將領效忠希特勒；新書還揭美軍參聯主席密利曾寫信痛批川普。

「紐約時報」摘錄新書「分裂者：川普治下的白宮2017-2021」（The Divider: Trump in the White House 2017-2021，暫譯）部分內容。新書是由紐時首席白宮特派員貝克（Peter Baker）與「紐約客」週刊（The New Yorker）作家格拉瑟（Susan Glasser）合著；「紐約客」今天也在線上刊出新書內容節本。

● 軍方不願效死 川普耿耿於懷書中揭露，川普有天劈頭就問時任白宮幕僚長凱利（John Kelly）「你們為何不能像德國將領一樣呢？」描寫川普對自家高階將領的深深沮喪，覺得將領們對他既不忠又不順從。凱利告訴川普，當年德軍將領曾3度想行刺希特勒，還差點成功。

但川普顯然沒意識到上將退役的凱利嫻熟二戰歷史，竟駁斥凱利「不不，他們都徹底忠於他（希特勒）」作者在書裡寫道：「在川普的歷史認知裡，第三帝國的將領全然服膺希特勒，這也是他希望美軍能有的典範。凱利向川普解釋美國沒有這種將軍，但川普聽不進。」

書摘有很大一段在講參謀首長聯席會議主席密利（Mark A. Milley）。密利獲任命時告訴川普「您所交辦，我一定使命必達」但很快他就對川普感冒。

● 驅離示威者 川普竟想軍方開槍

密利對川普的不滿於2020年6月1日到達頂點。當時「黑命關天」示威群眾擠滿白宮旁的拉法葉廣場（Lafayette Square），川普要求動用軍隊清場，但被密利和其他高階幕僚所拒，氣得川普咆哮「你們這群懦夫！」還轉身對著密利講「你們不能開槍嗎？打他們的腳或什麼的都好」。

在國民兵與警方清除人群後，密利短暫與其他幕僚陪同川普走過廣場，以便川普能到附近聖公會聖約翰教堂前拍照。新書作者披露，密利事後對陪同川普拍照感到後悔，覺得這個失策會纏著他一輩子。

新書揭露拉法葉廣場的事過去一週後，密利寫了一封措辭強烈但從沒遞出的辭職信，指控川普把軍隊政治化、敗壞國際秩序、無視多元價值，甚至還與美軍誓言要對抗的暴政、獨裁和極端主義為伍。

書摘披露密利這封信裡說：「我相信您對我的國家造成無法挽救的巨大傷害。我也相信長期以來您不遺餘力想讓美國軍方政治化。」

密利還稱川普眼裡根本沒有二戰期間與法西斯及納粹搏鬥的人。

密利寫道：「如今在我看來你顯然不了解世界秩序，你也毫不了解整場二戰的意義。事實上，你服膺的反而是許多我們所對抗的教條，恕我難以同流合汙。」

新書指出密利最終選擇不遞出辭呈，決定留在崗位以確保美軍能成為阻止日益失控總統的護墊。

「紐約客」披露的內容指出，2020年6月1日當天身著迷彩戰鬥服的密利與總統隨行人員被拍到陪同川普從白宮經過拉法葉廣場到附近聖公會聖約翰教堂供媒體拍照，而此前不久示威者才被強制驅離。

照片很快引發國會議員和幾名前軍方高層批評，稱這些照片可能會把傳統不涉入政治的軍方扯進政治紛爭。

● 打消辭意 美參聯主席決定留下與川普周旋

密利在他未遞出的辭職信裡寫道：「過去幾週的事件讓我深刻反省，作為美國參謀首長聯席會議主席，我再也無法忠實支持並執行您的命令。」

新書披露，密利撰寫辭職信時徵詢許多人的意見，包括前參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）、退役陸軍中將兼軍事倫理專家杜比克（James Dubik），以及前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）任內的國會議員和前朝官員。

密利決定不請辭後告訴下屬：「去他X的，我直接跟他開幹。」「要是他們想讓我上軍事法庭或坐牢，儘管放馬過來。我會從內部跟他鬥到底。」

2020年6月11日，密利在美國國防大學畢業典禮發表事先錄製好的演講，為拉法葉廣場一事道歉。他說：「我不該在那個地方。以當時時空環境，我的出現會造成軍人涉入國內政治的印象。作為現役軍官，我從這次的錯誤中學到教訓，我也誠心希望大家都能從這次事件汲取教訓。」（譯者：陳亦偉、實習編譯許珈瑜）1110809