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紐約塞車費可望明年上路 進城車輛料減少15%-20%

2022/8/11 17:39
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（中央社紐約10日綜合外電報導）紐約市可能在明年底對駕駛人徵收一日最高23美元的塞車費，根據今天發表的一項研究預估，此舉可減少進入曼哈頓車輛15%-20%。

路透社報導，紐約市計畫對進入市中心商業區的車輛收取塞車費，收費區範圍從曼哈頓中城第60街到南端砲臺公園（Battery Park）。

紐約市是美國塞車最嚴重的城市，料將成為美國首座仿效倫敦收取塞車費的主要城市。倫敦自2003年起徵收類似費用。

紐約議員2019年通過這項計畫，原本打算從2021年展開。但在川普主政下的聯邦政府未採取任何措施。

審核機關美國政府公路管理局（The Federal Highway Administration ，FHWA）今天表示，該局已通過必要的環境評估。美國政府公路管理局將檢視9月9日以前遞交的公眾看法。

美國政府公路管理局並未透露何時將做成決定，但紐約大都會運輸局（Metropolitan Transportation Authority）表示，塞車費將自批准後最多達10個月內生效，這段時間將用於系統設計和實施準備工作。

紐約大都會運輸局執行長李柏（Janno Lieber）說：「徵收塞車費，不僅對環境、對公共運輸好，對紐約和這個區域都有幫助。」

客車駕駛在尖峰時間進入市區可能要交9美元到23美元不等的塞車費，過夜費可能低達5美元。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110811

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