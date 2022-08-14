印度船隻違反制裁將俄油產品輸美 華府表達關切

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（中央社新德里13日綜合外電報導）印度儲備銀行副行長帕達拉（Michael Patra）今天表示，美方傳來關切，說今年稍早印度有船隻經公海轉運，將俄羅斯原油所製的燃料出口至紐約。

路透社報導，俄羅斯2月入侵烏克蘭後，美國對俄國實施制裁，禁止向美國進口來自俄國的能源產品，包括原油、精煉燃料、蒸餾油、煤炭、天然氣。

帕達拉對台下政府官員及金融、銀行業者發表談話時說：「各位知道，購買俄國石油的人會遭制裁，而這正是美國財政部給我們的通報。」

帕達拉在一場於奧里薩（Odisha）舉辦、慶祝印度獨立75週年的活動中說：「後來發現，是一艘印度船在海上與一艘俄羅斯船會合，然後在海上接收俄羅斯的石油，再回到（印度）古茶拉底省（Gujarat）的港口，並在港口進行加工並轉化為蒸餾油，用於製作一次性塑膠產品。」

「精煉後的產品被放回同艘印度船上，然後船隻在目的地未知的情況下啟航。等到了海上，船東才會接獲目的地通知，並按照航道前往紐約。這就是戰時運作的方式，這是種很奇怪的方式。」

帕達拉並未提到那艘船的船名，或提供任何細節。

美國駐印度大使館沒有對此發表評論。

印度是世界第3大石油進口及消費國，過去很少購買俄國石油，但俄國侵烏之後，反而成為俄國石油最大的進口國之一。

一直以來，俄羅斯都是印度最大的軍事硬體供應方。印度並未譴責俄侵烏一事，但曾呼籲終止暴力。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110814