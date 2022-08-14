日英展開最後協調 共同研發新世代戰機機體

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（中央社東京14日綜合外電報導）有關日本航空自衛隊及英國空軍的新世代戰機，日本與英國政府已就整合雙方研發計畫、以共同研發共通機體為方向展開最後協調。

日本經濟新聞日前報導，日本政府2014年制訂「防衛裝備移轉三原則」，部分放寬原則上禁止輸出的品項，但要出口防衛裝備到共同開發國以外的國家，僅限救難、運輸、警戒、監視及掃雷等目的。如果改變這項規定的話，未來連攻擊型的裝備都能出口。

日本讀賣新聞報導，日英對新世代戰機的性能幾乎已達成一致看法，也認為能降低整體研發經費。日本政府考量到屆時研發成品能進一步出口到其他國家，也將正式檢討修訂「防衛裝備移轉三原則」的運用指引。

不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。研發相關經費將編列到日本政府2023年度預算的概算需求內，並在年底前確定研發全貌。

有關新世代戰機，日本政府目前計劃在F-2戰機開始除役的2030年代中期進行換裝，且目標機體應配備匿蹤、高性能雷達及感應器等功能，能跟多數無人機合作戰鬥。

日本原本希望獲得美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）支援，但由於協調過程不順利，所以轉變為日英共同研發。

英國已就2035年前將目前主力戰機換裝為新世代戰機「暴風」進行實戰部署作為政策方針，並計劃跟義大利及瑞典共同研發。

之後在日英政府進行的協商中，由於雙方對性能的要求幾乎相同、研發時期也有所重疊，所以認為採共通機體是適當的。此舉被期待能減少大幅超過一兆日圓的研發經費，及提升生產效率。

目前義大利也在檢討參加日英共同研發；有關洛克希德馬丁公司的參與程度，預料僅限定在確保與美國軍機相互運用等部分。

日英共同研發的主體將以日本三菱重工業及英國航空防衛大廠英國航太系統公司（BAE Systems）為方向，負責機體設計及系統研發。義大利航空及防衛大廠也可能加入。

在雷達部分預料由日本三菱電機及義大利大廠在英國的法人等進行研發；發動機由日本重工大廠IHI公司（舊稱石川島播磨重工業）與英國大廠勞斯萊斯（Rolls Royce）擔綱，義大利企業也在檢討是否加入。

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英國與德義等國家共同研發的歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon），被出口到沙烏地阿拉伯及奧地利等國，因此，日本政府也浮現將共同研發戰機輸出的想法。

根據日本「防衛裝備移轉三原則」的運用指引，無法出口戰機及護衛艦等成品。因此，這讓日本政府進行檢討，有意在年底修訂的國家安全保障戰略中，載明修正上述運用指引的政策方針。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110814