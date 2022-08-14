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日本前諧星東東擬再參選宮崎縣知事 17日宣布

2022/8/14 20:57
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）曾是搞笑藝人的日本宮崎縣前知事東國原英夫（暱稱東東）對日媒透露考慮參選下一屆宮崎縣知事選舉。他17日將在宮崎市一家飯店召開記者會正式宣布參選。

日本讀賣新聞報導，64歲的東國原於2007年宮崎縣知事選舉中首度當選，當了一任就卸任。下一屆的宮崎縣知事選舉將於12月8日公告、25日投開票。東國原7月下旬接受讀賣採訪時表示，宮崎縣的存在感和知名度下降，有必要再提升才行。

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現任宮崎縣知事是57歲的河野俊嗣，已表明將參選下一屆宮崎縣知事選舉，達成第4度連任。河野是總務省（相當於內政部）出身，在東國原擔任宮崎縣知事時，河野擔任副知事。

東國原英夫是宮崎縣都城市出身，曾任宮崎縣知事，2012年當選眾議院議員。他早年拜師知名導演北野武，是北野的開山弟子之一，也是北野領導的藝人團體「武軍團」成員之一，藝名「就是那樣阿東」（東東）。2006年底他退出演藝圈，2007年以無黨籍身分參與宮崎縣知事選舉當選。（編輯：林憬屏）1110814

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