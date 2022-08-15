莫德納設廠墨爾本 澳洲將取得mRNA疫苗技術

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）COVID-19疫苗製造大廠莫德納（Moderna）今天宣布，將於澳洲墨爾本設立mRNA疫苗生產中心，將是莫德納在南半球的第一間。

法新社報導，生產廠將設於澳洲最大規模大學之一的蒙納許大學（Monash University），每年預計生產1億劑COVID-19、流感等疫苗。

莫德納COVID-19疫苗為疫情期間研發出的新型疫苗之一，採用尖端的mRNA技術使疫苗研發能更快速。它使用分子教人體辨識及對抗像COVID-19等病原，不同於需用含細菌或病毒片段製作的傳統疫苗。

疫苗廠預定今年動工、2024年完工，落成後很快就能開始生產。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，這是疫苗巨頭莫德納對澳洲「有信心的展現」。

他指出，疫苗廠對澳洲來說不僅關乎健康或科學，在澳洲經歷疫情期間的疫苗短缺後，也關乎國家安全。

疫苗廠將落腳城市的墨爾本，曾在澳洲政府設法遏止病毒傳播期間歷經封城，時間是全球最久的地方之一。

艾班尼斯表示，從疫情學到的教訓是「我們需要在國內做更多事，不能繼續甘於居全球供應鏈之末」。

澳洲近幾個月因防疫限制鬆綁，COVID-19確診病例大幅飆升。COVID-19在2022年高居澳洲常見死因的第3名。

澳洲當地媒體9News指出，這將是莫德納公司唯一在南半球的mRNA疫苗生產、加工中心，將使澳洲擁有mRNA疫苗製造能力應對今後其他疾病流行。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳亦偉）1110815