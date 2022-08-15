更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

伊利諾州遊樂園槍擊案3人受傷 警方持續調查

2022/8/15 19:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊利諾州戈尼15日綜合外電報導）美國伊利諾州戈尼鎮（Gurnee）警察局表示，昨天當地主題樂園「六旗大美國」（Six Flags Great America）的停車場發生一起槍擊案，造成3人受傷。

路透社報導，警方在聲明中表示，槍擊案發生後，兩名傷患已被送往當地醫院，傷勢無生命危險，而另一名則拒絕送醫治療。

警方聲明說：「今晚的槍擊事件並非隨機犯案，似乎是在遊樂園外鎖定目標攻擊的事件。」

根據警方初步調查，嫌犯先是開著一輛白色轎車進入遊樂園停車場，接著在下車後開始朝另一個人射擊，犯案結束後旋即駕車離開現場。

戈尼警察局表示，北伊利諾警察警報系統（Northern Illinois Police Alarm System）正協助遊客及工作人員離開現場，以清空該區，這起事件仍在調查中。

根據六旗大美國官網資訊，這座主題樂園位於伊利諾州芝加哥市和威斯康辛州密爾瓦基市之間，占地約121公頃，設有17座雲霄飛車，也有多項表演節目，園內還有3大兒童主題園區。

戈尼位於芝加哥郊區高地公園（Highland Park）以北約24公里處。7月4日在高地公園的美國國慶遊行中，也有一名槍手在現場犯案，造成7人死亡。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110815

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族