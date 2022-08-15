伊利諾州遊樂園槍擊案3人受傷 警方持續調查

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（中央社伊利諾州戈尼15日綜合外電報導）美國伊利諾州戈尼鎮（Gurnee）警察局表示，昨天當地主題樂園「六旗大美國」（Six Flags Great America）的停車場發生一起槍擊案，造成3人受傷。

路透社報導，警方在聲明中表示，槍擊案發生後，兩名傷患已被送往當地醫院，傷勢無生命危險，而另一名則拒絕送醫治療。

警方聲明說：「今晚的槍擊事件並非隨機犯案，似乎是在遊樂園外鎖定目標攻擊的事件。」

根據警方初步調查，嫌犯先是開著一輛白色轎車進入遊樂園停車場，接著在下車後開始朝另一個人射擊，犯案結束後旋即駕車離開現場。

戈尼警察局表示，北伊利諾警察警報系統（Northern Illinois Police Alarm System）正協助遊客及工作人員離開現場，以清空該區，這起事件仍在調查中。

根據六旗大美國官網資訊，這座主題樂園位於伊利諾州芝加哥市和威斯康辛州密爾瓦基市之間，占地約121公頃，設有17座雲霄飛車，也有多項表演節目，園內還有3大兒童主題園區。

戈尼位於芝加哥郊區高地公園（Highland Park）以北約24公里處。7月4日在高地公園的美國國慶遊行中，也有一名槍手在現場犯案，造成7人死亡。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110815