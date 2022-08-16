遭俘歐洲人被控當烏克蘭傭兵 3人恐面臨死刑

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯媒體報導，烏克蘭東部獲俄國撐腰的頓內茨克（Donetsk）分離主義分子所掌控的法院今天指控5名遭俘擄的歐洲人當傭兵與烏軍並肩作戰，其中3人可能面臨死刑。

根據俄羅斯媒體報導，這5人分別為來自瑞典的葛斯塔夫松（Mathias Gustafsson）、克羅埃西亞的普雷貝格（Vjekoslav Prebeg）、英國的哈定（John Harding）、希爾（Andrew Hill）和希利（Dylan Healy），他們對於作為傭兵的指控全都不認罪。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）及俄羅斯新聞社（RIA）報導，依據自行宣告獨立的頓內茨克人民共和國的法律，在烏國南部港市馬立波（Mariupol）附近遭俘擄的葛斯塔夫松、普雷貝格和哈定因企圖「使用武力奪權」和「以傭兵身分參與武裝衝突」，可能面臨死刑。

俄國媒體稱，針對這5人的下一場聽審預計於10月舉行。

俄新社指出，英國人希爾和希利分別因為作為傭兵和試圖參與替烏克蘭招募傭兵而遭到指控。

綜合法新社與路透社報導，頓內茨克當局6月9日以擔任傭兵為由，判處與烏軍並肩對抗俄國的2名英國人和1名摩洛哥公民死刑；3人都已提出上訴。

俄羅斯自1997年以來一直暫停執行死刑，不過這並不適用於烏東分離主義分子掌控的2個地區。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110816