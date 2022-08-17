愛沙尼亞開歐盟第一槍 禁俄羅斯一般民眾入境

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愛沙尼亞本週將對已核發簽證的逾5萬俄羅斯民眾關閉邊界，是第一個採取這類行動的歐盟國家。圖為愛沙尼亞塔林機場。（圖取自twitter.com/TLLairport）

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（中央社愛沙尼亞首都塔林16日綜合外電報導）愛沙尼亞本週將對已核發簽證的逾5萬俄羅斯民眾關閉邊界，是第一個採取這類行動的歐洲聯盟（EU）國家，這將使得俄國一般民眾更難以入境歐盟。

路透社報導，4天前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度疾呼歐盟各國禁發簽證給俄國公民，防止歐盟成為任何有門路的人都可進入的「超市」。

澤倫斯基表示，他的提議並不適用於因反抗克里姆林宮領袖蒲亭（Vladimir Putin）政策，導致自由、性命受到威脅而需要協助的俄國民眾。

歐洲對俄關閉空域以來，許多俄國人改採先入境波羅的海3國和芬蘭，再透過申根簽證飛往其他歐洲地區的做法。申根簽證允許在90天內穿梭26國、無邊界控管的申根地區。

愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）告訴路透社，「我們將制裁所有目前仍有效的申根簽證，僅部分人道、家庭相關案例是例外」。他補充說，愛沙尼亞政府正在考慮對所有俄羅斯人全面關閉愛俄邊界。

一名愛沙尼亞政府發言人表示，該國是第一個對先前核發簽證者下達旅遊禁令的歐盟國家。每天有約2500名俄籍公民入境愛沙尼亞，約半數持有申根簽證。

除此之外，約9%愛沙尼亞居民為外籍人士，其中多數是俄國人。

雷恩薩魯表示，入境歐洲不屬於基本人權，更何況俄國納稅人訪歐也資助了俄國在烏克蘭的戰爭。

他說：「我們必須承認，整體來說，俄國社會也對發生在烏克蘭土地上的種種暴行背負著消極的道德責任。」

他補充說：「蒲亭、蒲亭核心圈人士、種族滅絕執行者要負起法律責任，但這個國家和其公民當然也要負起道德責任。」

除了愛沙尼亞，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）今天稍早表示，芬蘭9月1日起將把核發給俄國人的簽證數量減至當前核發量的10%，以因應激增的俄羅斯觀光客入歐潮。

芬蘭外交部說，芬蘭將把每日在俄國的簽證申請預約量從1000減至500，且僅分配100個名額給觀光客。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110817