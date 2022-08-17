泰國南部3府傳10幾起連環爆炸 警方調查起因

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圖為泰國警方17日調查也拉府一間發生爆炸的便利商店。（路透社）

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）泰國南部3府昨天深夜到今天早晨之間連續發生10幾起爆炸案，爆炸案多發生在便利商店。目前沒有造成人員死亡，警方指出這些爆炸事件顯然經過策劃，正在調查事件起因。

曼谷郵報（Bangkok post）報導，泰國南部3府包括也拉府（Yala）、陶公府（Narathiwat）和北大年府（Pattani）昨天晚間到今天早上不斷傳出爆炸事件 。

爆炸事件多半發生設在加油站內的連鎖便利商店或是街頭的便利商店，3個府加起來爆炸事件至少17起，目前已知造成7人受傷。

警方指出，在也拉府一處便利商店昨天深夜11時半，一個戴著口罩身穿穆斯林女性服飾的人走進商店，在櫃檯放下一個黑色袋子，並告訴店員和顧客如果不想死就趕快逃，大家匆忙奪門而出，5分鐘後袋子就爆炸起火；在也拉府另外一處則有目擊證人看到4人騎著2台機車對著便利商店丟擲燃燒的汽油彈。

警方指出，這些爆炸事件顯然經過策劃，正在調查事件起因。目前沒有團體出面承認犯案。

泰國南部居民以穆斯林為主，長期面對分離主義叛亂問題，2004年以來南部爆炸和衝突事件至少造成超過7000人死亡。近10年來，由馬來西亞政府擔任中間人，泰國政府和分離組織啟動對話談判。（編輯：林憬屏）1110817