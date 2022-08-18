烏克蘭州長：第2大城住宅區遭砲擊 釀1死18傷

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）表示，烏國第2大城哈爾科夫市一處住宅區今天黎明前遭到砲擊，造成1人喪生、18人受傷。

路透社報導，希內胡柏夫在通訊平台Telegram發文寫道：「目前有18名傷者，其中包括2名孩童；有1人喪命。」

烏克蘭國家緊急救難服務處指出，俄羅斯昨天晚間空襲哈爾科夫市的住宅區，造成7死16傷。

法新社報導提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄方空襲行動「卑劣」。

澤倫斯基在Telegram上表示：「我們不會寬恕，我們將會復仇。」

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）在Telegram指出，這場空襲造成一棟公寓大樓起火。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1110818