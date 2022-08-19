中日國安高層會談 可能為安排中日領袖峰會探路

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本國家安全保障局長秋葉剛男昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津舉行會談，可能在摸索安排日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平舉行會談的可能性。

日本產經新聞報導，日本政府今天表示，秋葉剛男與楊潔篪昨天在天津舉行會談後，兩人都認為今後要持續對話。今年9月29日是中日建交50週年，日本首相岸田文雄想重新構築中日關係，正摸索與習近平舉行高峰會的可能性。

報導說，一般認為，中日兩國政府正在探索安排習近平與岸田於出席11月15、16日在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領袖峰會期間舉行雙邊會談。

若能實現中日領袖面對面會談，將是日本前首相安倍晉三2019年12月訪問中國以來，中日領袖首度面對面會談。

秋葉與楊潔篪昨天的會談包括晚餐在內，時間約7個小時。日本政府相關人士表示，對於共軍在台灣周邊進行軍事演習時有5枚彈道飛彈落在日本專屬經濟海域（EEZ）一事，秋葉當著楊潔篪的面表達抗議，強調這是攸關日本的安全保障與人民安全的重大問題。

去年10月岸田內閣上台後不久，岸田與習近平舉行電話會談時，兩人都同意要努力促使中日兩國關係穩定化，並且要保持互動溝通。

報導說，有關台灣海峽情勢等，目前中日關係惡化。為了反制本月2日美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國8月4日起在台灣周邊實施軍事演習，4日中日外相原本預定舉行會談，但中方臨時取消。此外，中國公務船頻頻出現在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）周邊海域，日本認為領海頻遭入侵。

不過，岸田對於與習近平舉行領袖會談一事展現積極態度。岸田本月10日在記者會上表示，此時好好的溝通是最重要的，與中方的對話大門隨時是敞開著的。（編輯：楊昭彥）1110819