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土耳其東南部接連發生兩起重大車禍 至少釀32死

2022/8/21 04:24
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（中央社伊斯坦堡20日綜合外電報導）土耳其東南部今天接連發生2起重大交通事故，首起車禍造成16人死亡、21人受傷；第二起事故則肇因於一輛巴士意外撞上首起車禍現場的救難人員，導致16人喪生、29人受傷。

路透社報導，土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）省長古爾（Davut Gul）表示，今天稍早，一輛救護車、一輛消防車和一輛載有記者的巴士遭到一輛公車撞擊，造成16人喪生，罹難者包括消防人員、緊急救難人員和媒體記者。

古爾在車禍現場表示，「今天早上10時45分左右，一輛公車先是在此發生事故。消防隊、救護人員等緊急救難人員在現場處理期間，另輛巴士又在距離現場200公尺處發生意外，之後失控滑行至首起車禍地點，撞到現場的救難人員及傷患。」

土國衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，第二起車禍導致16人喪生、29人受傷，其中8名傷患狀況危急。

另外，據路透社報導，在距離上述意外現場約250公里處，還有一輛卡車發生交通事故。（譯者：施施）1110821

古爾
土耳其東南部重大車禍 釀16死21傷
克扎
土耳其疫情又起 政府排除再次封城 土耳其通報首起猴痘病例 37歲患者免疫功能不全
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