安哥拉前總統葬禮爭議告一段落 遺體運返家鄉

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（中央社安哥拉首都魯安達20日綜合外電報導）上個月在西班牙辭世的安哥拉前總統杜桑托斯，遺體今天運抵安哥拉首都魯安達，數週來有關葬禮事宜的紛爭終於告一段落。

法新社在現場的記者表示，一架從巴塞隆納（Barcelona）出發、載有杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）遺體的飛機，於今晚降落魯安達（Luanda）。

僅數十人在魯安達機場迎靈。

其中一人米格爾 （Wilson Miguel）說：「我聽說他要到了，所以過來迎靈。」

杜桑托斯的子女和遺孀安娜鮑拉（Ana Paula）也在現場，她走進一輛在機場外等候的車輛時，臉上滿是淚水。

當覆蓋著安哥拉國旗的靈柩被黑色車隊給載走，有部分的人拍起手來。

上傳社群媒體的影片顯示，車隊行進期間，有更多的人走上街頭，有些人歡呼著，還有人喊著杜桑托斯的小名Ze Du。

杜桑托斯1979到2017年間以鐵腕手段統治安哥拉這個富藏石油的國家，後在西班牙接受治療，今年6月心臟驟停後送醫，並於7月8日過世，享壽79歲。

自此之後，杜桑托斯安葬的時間與地點就成了爭議點，安哥拉政府與杜桑托斯遺孀有一套看法，杜桑托斯成年子女則持不同意見。

巴塞隆納法庭本週裁定，將杜桑托斯的遺體交付給其遺孀，並授權「將杜桑托斯的遺體運回安哥拉」。

杜桑托斯44歲的女兒齊澤（Tchize dos Santos）則認為父親希望葬在西班牙，因而提出上訴。

但杜桑托斯遺孀的律師告訴法新社，法官已經批准立即執行裁決，准許杜桑托斯的遺體運離西班牙。

路透社報導，杜桑托斯的葬禮可能於本月28日舉行。

安哥拉目前正準備進行國會和總統選舉，選情或許是自1992年首次多黨選舉以來最緊繃的一次。

現任總統勞倫科（Joao Lourenco）上個月展開競選時，呼籲選民投給他的政黨，以捍衛同黨人士杜桑托斯的政治遺澤。

杜桑托斯的女兒齊澤在社群網站Instagram貼文，指控勞倫科利用她父親的遺體當作選戰工具，形容這是「世界恥辱」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110821