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英經濟恐陷衰退 新首相熱門人選：並非無可避免

2022/8/21 10:51
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）針對英國面臨經濟衰退的可能性，執政保守黨黨魁熱門人選特拉斯今天試圖淡化此事；至於狂飆的物價，有望成為特拉斯政府財政大臣的夸騰則矢言，「幫助就要來了」。

法新社報導，在爭取保守黨黨魁、未來英國首相的競爭中，特拉斯（Liz Truss）民調聲勢領先對手蘇納克（Rishi Sunak），她在受訪時承諾，若她成功執政，將帶領大家進行一場「小型企業及自雇者的革命」。

特拉斯告訴「太陽報」（The Sun）說：「關於經濟衰退的討論已經太多了。」

「我不認為這是無法避免的，我們可以為英國帶來一些機會。」

她認為英國應該營造出產生「下一谷歌（Google）或臉書（Facebook）」的經濟環境。

特拉斯補充說：「我們就是要有這種程度的野心。」

此外，有望成為特拉斯政府財政大臣的商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），在接受「週日郵報」（Mail on Sunday）採訪時表示，在通膨率飆至數十年新高壓力下，他明白瀰漫著全英的「深切焦慮」。

他補充道，「但我想向英國人民保證，協助就要來了」，並告訴該報，已開始著手「一套的最好措施」，讓下一任首相「一上路便能展開行動」。

執政的保守黨黨員於今夏舉行新任黨魁選舉，並於9月5日宣布結果，特拉斯和蘇納克其中一人將接替強生（Boris Johnson），成為英國新首相。

勝出者隔天旋即走馬上任，但將面臨嚴峻的挑戰，因英國央行英格蘭銀行（Bank of England）預測，今年稍晚進一步的物價升高，將使英國經濟陷入衰退。

特拉斯主張以立即減稅而非提供直接財務援助給繳不起帳單的民眾；這樣的政見引發蘇納克、他的盟友以及其他人的批評。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110821

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