不願薪資從領現變匯入帳戶 在以工作巴人罷工1天

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（中央社巴勒斯坦圖卡門21日綜合外電報導）成千上萬在以色列工作的巴勒斯坦人今天展開為期1天的罷工行動，抗議薪水從原本的領現改為匯入銀行帳戶。

路透社報導，以巴當局先前同意以這種較有效率且更安全的方式支付薪資，但勞工擔心薪水遭到隱藏費用與新稅賦侵蝕。

每天約有20萬名巴勒斯坦人跨境進入以色列或猶太屯墾區工作，平均薪資約為巴勒斯坦公民營機構2倍以上。

多數勞工並未開立銀行帳戶，因為薪水若列在銀行帳本上，就會為財務捉襟見肘的巴勒斯坦自治政府創造新收入來源，也會讓巴勒斯坦銀行拿到服務費等意外之財。

根據路透社訪問的幾名勞工，以巴協議規定薪資每週支付，每次轉帳銀行會收取1美元費用。

43歲的哈希布（Mohammad Khaseeb）在以色列鋁工廠工作，他說，自己和成千上萬人一起走出來，抗議這種沒考量勞工觀感的決定。

55歲的建築工人瓦西德（Bassim Al-Waheidi）則說，除了要付錢給銀行和國稅局，也擔心會有其他扣款項目。

他說：「我們反對薪資匯入巴勒斯坦自治政府銀行，因為我們害怕未來，有信任危機。」

勞工代表表示，若不取消這項決定，示威活動將升級，可能宣布無限期罷工。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110822