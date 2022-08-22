日本新年度國防預算約5.6兆日圓 創新高

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本防衛省（國防部）2023年度預算概算要求額約5.6兆日圓（約新台幣1.25兆元）創新高。防衛省計劃生產可從敵方射程圈外實施攻擊的「距外飛彈」並整備無人機等。

日本放送協會（NHK）報導，日本5年內將徹底加強國防能力，防衛省向財務省（財政部）要求的2023年度預算案的概算要求額約5兆5947億日圓，刷新2021年度的5兆4898億日圓所創的最高紀錄，創新高。

由於多數項目列入不明示具體金額的「事項要求」，國防費金額確定增加。「事項要求」的部分在年底預算編列前將擬定，然後決定最終的國防預算。

防衛省2023年度預算概算要求顯示，將開始量產可從敵方射程圈外實施攻擊的「距外飛彈」（Stand-Off Missile），這包括陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」的改良型與用於島嶼防衛的「高速滑翔彈」。此外，將儘早取得無人機，除了用於進行警戒監視、蒐集資訊外，也可用於攻擊。

日本2020年放棄部署新型飛彈防禦系統「陸基神盾」（Aegis Ashore）後，決定以建造搭載神盾系統艦作為替代方案。這不僅能因應彈道飛彈，也能因應極音速滑翔載具（HGV）。

報導指出，日本將加強的國防能力涵蓋距外國防能力、綜合飛彈防禦能力、無人機等的無人裝備、跨領域作戰能力、指揮統帥及情報相關功能、部隊機動部署能力、提升自衛隊的持續性及強韌性等7大領域。

有關距外國防能力的加強，將改良陸上自衛隊的「12式地對艦誘導彈」，大幅延伸射程。陸射改良型飛彈的部署時間將比原訂的2026年度提早部署，也將持續研發為可從護衛艦或戰機發射的飛彈。

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除了將開始量產使用於島嶼防衛的「高速滑翔彈」外，也將研發以音速5倍以上的速度飛行、搭載於戰機的極音速誘導彈。

搭載於戰機的距外飛彈，將取得射程約900公里的美國製聯合空對面遙攻飛彈（Joint Air-to-Surface Standoff Missile，JASSM）及射程約500公里的挪威製可對地、艦進行攻擊的聯合打擊飛彈（Joint Strike Missile，JSM）。這些裝備將可打擊敵方飛彈發射基地等，具有「反擊能力」。（編輯：高照芬）1110822