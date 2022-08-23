英特爾亞利桑那新廠 獲資產管理商9000億融資合作

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國半導體巨擘英特爾與加拿大資產管理公司布魯克菲爾德達成300億美元（約新台幣9000億元）融資合作協議，資助英特爾大幅擴廠雄心。顯示一些大型投資商看好半導體長期需求。

「華爾街日報」報導，英特爾為實現執行長季辛格（Pat Gelsinger）願景、成為全球領先晶圓代工廠，從台灣和韓國對手拿回製造優勢，因此與公開上市的布魯克菲爾德資產管理公司（Brookfield Asset Management）達成協議。這也是它可能展開一系列相關布局的第一步。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，根據協議，英特爾準備在美國亞利桑那州錢德勒（Chandler）新建的晶片製造設施，將由英特爾支付51%的建廠成本。

他說，新廠將由一個融資工具持有，而英特爾將擁有它的控股權；布魯克菲爾德則將擁有這個實體的剩餘股權，工廠營收由兩公司平分。

布魯克菲爾德管理的資產總額超過7500億美元。它的基礎建設部門經理合夥人皮克（Scott Peak）表示，這類合作交易在能源和電信等產業常見，現在也開始在晶片業出現，因為後者的資本需求越來越大。

英特爾去年宣布將在原有製造基地之一亞利桑那州興建2座新廠。當時它說擴廠規模是200億美元，但辛斯納如今表示，這個數字只是初估，後來的通貨膨脹已使得成本增加。

英特爾還曾表示，在美國俄亥俄州及德國的新工廠，可能分別要耗資達1000億美元。

隨著晶片日益先進，電路縮小到只有人類髮絲寬度的千分之一，使得製造成本愈來愈高。

根據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）分析，如今一座大型先進晶片工廠的建廠成本，可能超過一艘最先進航空母艦或一座核電廠的製造或建造成本。

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辛斯納表示，晶片製造成本不斷上升，加上季辛格領導的英特爾企圖透過多項計畫迅速擴大製造規模，促使英特爾尋找新的資金池，而非依賴銀行貸款或發行債券等較傳統籌資來源。

英特爾的宏偉計畫曾影響投資人情緒。自從季辛格去年詳細說明他的晶片製造雄心以來，英特爾股價截至昨天收盤累跌超過45%，遠大於費城半導體指數的8%跌幅。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110823