傳俄擬吞併烏克蘭遭占領土 西方警告勿輕舉妄動

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯2014年吞併克里米亞（Crimea）後，近日傳出打算吞併在烏克蘭占領的多個地區，西方國家領袖今天警告俄國不得強行吞併烏克蘭更多領土。

法新社報導，西方領袖在基輔舉行的克里米亞平台（Crimea Platform）峰會上透過影片發表演說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）親自與會。

克里米亞半島在舉行普遍被外界視為非法的公投後，2014年遭俄羅斯占領及非法吞併。

杜達表示西方對克里米亞遭吞併一事緘默的反應對俄羅斯構成「姑息」，還說西方與莫斯科之間的關係已經不再「一切如常」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，克里米亞遭吞併一事導致「半島上人道情況和人權明顯惡化」。他矢言，歐洲聯盟（EU）會「長期」支持烏克蘭。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在峰會上表示，俄羅斯自2月起利用克里米亞作為攻擊烏克蘭的補給站，以及「俄羅斯現在在烏克蘭其他遭占領地區所採取殘酷手段的試驗場」。

英國首相強生（Boris Johnson）則說：「蒲亭（Vladimir Putin）正在打算對烏克蘭部分地區如法炮製他對克里米亞做的事；實際上是整個烏克蘭。」

強生補充表示：「他打算進行更多吞併、舉辦更多假公投，因此團結一心從未如此重要。」

克里姆林宮在占領的地區發起俄國化行動，包括發放護照給居民。

基輔當局也擔心，俄國可能會在開戰以來強奪的領土上試著籌辦公投。

在俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區，莫斯科扶植的行政官員8月初宣布他們打算舉行公投。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，西方領袖「譴責俄羅斯企圖強行吞併烏克蘭部分領土。任何假公投或其他企圖改變烏克蘭部分領土狀態的行為，永遠不會獲得承認。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110824