泰國憲法法庭暫停總理帕拉育職務

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（中央社台北24日電）泰國總理帕拉育近來深陷任期爭議，泰國憲法法庭今天接受在野黨議員請願案，並暫停帕拉育的總理職務直到法庭做出判決。副總理普拉威將暫代總理職務。

2014年5月時任陸軍司令的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）發動政變，同年8月24日根據臨時憲法就任總理，至今年8月24日任期滿8年。根據現行憲法規定，總理任期不得超過8年，帕拉育的任期應在8月23日午夜屆滿。

泰國國會在野黨議員22日向憲法法庭提出請願，要求憲法法庭就帕拉育任期釋憲；憲法法庭今天以5票對4票接受了請願案，並即刻起暫停帕拉育的總理職務，直到憲法法庭做出判決。泰媒指出，憲法法庭約需一個月時間做出決定。

副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）在這段期間將暫代總理職務。

關於帕拉育的任期目前有三種說法，第一是由2014年8月開始計算；第二是由現行憲法生效日也就是2017年開始計算；第三是從2019年國會選舉後、帕拉育6月就職開始計算。（編輯：高照芬）1110824