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泰國總理帕拉育4度挺過不信任案 否認內閣改組

2022/7/23 16:45（7/23 16:58 更新）
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泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）23日挺過2019年執政以來第四次的國會不信任案。圖為帕拉育參加22日的國會辯論。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓傳真 111年7月23日
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）23日挺過2019年執政以來第四次的國會不信任案。圖為帕拉育參加22日的國會辯論。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓傳真 111年7月23日
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（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天挺過2019年執政以來第四次的國會不信任案，帕拉育在昨天的國會辯論中表示不會進行內閣改組。

泰國國會在野黨聯盟主張帕拉育政府執政以來經濟停滯、政府傷害民主且貪污，因此對帕拉育政府發起不信任案。眾議院7月19日開始到7月22日展開4天辯論，今天進行不信任投票。這是帕拉育政府2019年執政以來第4次面對不信任投票。

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在今天的不信任案投票中，帕拉育以256票對206票成功保住總理職位，3位副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）、阿努廷（Anutin Charnvirakul）、朱林（Jurin Laksanawisit）以及7位部長也都過關。

對於外傳人民力量黨（Palang Pracharath Party）和民主黨（Democrat Party）施壓帕拉育要求內閣改組，帕拉育在昨天的國會辯論中表示不會有內閣改組，他並沒有考量此事。（編輯：黃自強）1110723

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