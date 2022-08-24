奢侈品市場不受景氣影響 藍寶堅尼訂單滿到2024年

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（中央社法蘭克福23日綜合外電報導）根據義大利著名跑車廠牌藍寶堅尼（Lamborghini）執行長今天向法新社揭露，藍寶堅尼目前訂單生產排程已至2024年初，這顯示奢侈品市場景氣似乎未受全球經濟波動影響。

德國福斯汽車集團（Volkswagen）旗下廠牌藍寶堅尼的執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）指出，藍寶堅尼正處於「高需求」的榮景，未來18個月的訂單已經排滿。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭對全球金融市場帶來負面影響，湧向藍寶堅尼的豪奢顧客仍絡繹不絕。

溫克曼說：「有愈來愈多顧客選擇藍寶堅尼，因為他們信任這個品牌，他們看到我們的跑車有多美、性能有多好。」

他補充說，全球經濟只要「稍微保持穩定」，這樣的榮景就能延續。

零件短缺也是造成訂單等待時間延長的原因，尤其新型電動車款所需的晶片。

藍寶堅尼計畫於2024年前為每款車型推出油電混合動力車車款，並在2025年後推出首款電動跑車。

藍寶堅尼8月初公布今年上半年售出5090輛汽車，創下史上最佳上半年銷量，銷售額及利潤同樣創下新高。營業利益躍升至4.25億歐元，營業利益率高達32%。

同為奢華跑車廠牌的法拉利（Ferrari）今年4至6月的業績也破紀錄，且因訂單數量達新高而上調年度業績展望。

儘管全球景氣尚不明朗，全球頂級奢侈品企業酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）7月下旬也宣布今年上半年銷售額及利潤呈現大幅成長。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110824