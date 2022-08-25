烏克蘭推動成立特別法庭 以侵略罪向俄羅斯究責

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄烏戰爭已屆滿6個月，烏克蘭官員正在制定計畫，要確保俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和他手下高階軍事指揮官因為發動這場戰爭而接受審判。

法新社報導，這項要求特殊國際法庭調查俄羅斯所謂「侵略罪」的計畫，是由烏克蘭總統辦公室副主任史米爾諾夫（Andrii Smirnov）帶頭發起。

國際刑事法院（International Criminal Court）「羅馬規約」（Rome Statute）2010年採納侵略罪的定義，二次世界大戰後在德國紐倫堡（Nuremberg）和日本東京的審判中也使用了類似的「危害和平罪」概念。

過去20年國際刑事法院針對這類最重的罪行進行審判，目前已經在調查烏克蘭境內的戰爭罪、危害人類罪及種族滅絕情事。

但國際刑事法院不能調查侵略罪相關指控，因為烏克蘭和俄羅斯都沒有批准羅馬規約。

史米爾諾夫告訴法新社，國際刑事法院是「唯一能確保在烏克蘭展開戰爭的罪犯必須迅速為此負責的唯一方式」。

他表示：「世界的記憶力很短暫，因次我希望這個特別法庭能從明年開始運作。」

他說，烏克蘭明白遭指控的人不會出庭，但這個特別法庭「將確保這些人被標註為罪犯，不能在文明世界旅行」。

烏克蘭檢察官目前為止在這場侵略行動中已確認約600名嫌疑人，包括高階軍官、政治人物和評論員。

成立特別法庭的國際條約已起草，等待各國政府簽署。

該特別法庭的裁決接著將在簽署國國內獲得承認，意味任何遭定罪的罪犯都能在當地被逮捕。

史米爾諾夫說，有幾個國家預計將在年底前簽署文件，也正與「幾個有意主持這個特別法庭的歐洲夥伴」持續協商中。

他說指出，「我們希望這個特別法庭的裁決能獲得承認」，並表明他「完全理解」該法庭需要強而有力的合法性。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110825