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美德州小學槍擊奪21命 學區警長想復職反被開除

2022/8/25 17:06
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國媒體報導，德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學今年5月發生槍擊案，奪走19名學童和兩名教師性命，當時負責指揮應變行動的學區警長飽受批評，今天丟了工作。

「德州論壇報」（Texas Tribune）報導，洛伯小學（Robb Elementary School）董事會一致投票，同意終止學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）的合約。

德州公共安全負責人先前說，阿瑞唐多將警員性命視為比學童性命更重要，在處理犯罪現場時做出「糟糕的決定」。

事件發生在5月24日，18歲少年拉莫斯（Salvador Ramos）持槍進入洛伯小學，殺害了19名學童和兩名教師，自己最後也被警方擊斃。這是美國10年來最嚴重的校園槍擊案。

外界發現當時有十多名警員在槍擊案發生的教室外等了超過1小時，當學童在槍下喪命或瀕死之際，警方卻毫無作為，於是開始嚴格檢視警方的表現。

阿瑞唐多6月被停職，同時接受調查。他今天稍早透過律師海德（George Hyde）發布聲明，要求取消停職令，還對他自槍擊案以來所受待遇頗有微詞。

在洛伯小學董事會表決前不久，海德透過聲明說：「阿瑞唐多警長不會參與針對他的違法違憲公開處刑，他敬請董事會立即恢復他的職務、支付所有欠薪和津貼，並終結沒有根據的控訴。」

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德州議員上月在報告中抨擊阿瑞唐多，稱他「沒有擔起預先分派的事故應變指揮職責」，還因為手上的必要資訊不齊全，犯了分析上的錯誤。

議員們在報告中說，從第一批警員抵達現場到槍手被擊斃之間，總共流逝73分鐘，「漫長得令人無法接受」，乏人領導的問題很可能導致人命損失，如果不是要等那麼久才有人救援，有些罹難者或許本可倖存。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110825

阿瑞唐多
德州槍手濫射遲未攻堅 尤瓦爾迪警方指揮官遭停職
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