安哥拉執政黨宣布勝選 在野領袖拒接受選舉結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社魯安達26日綜合外電報導）安哥拉選委會宣布安哥拉解放人民組織獲得51%選票後，這個連續執政近50年的政黨今天宣布在本週大選中勝出，但主要在野陣營領袖拒絕接受選舉結果。

路透社報導，安哥拉24日舉行國會大選與總統選舉，僅有不到一半的登記選民參與。目前看來，安哥拉解放人民組織（People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA）將繼續執政，MPLA提名的總統候選人、現任總統勞倫科（Joao Lourenco）篤定將獲得第2個5年任期。

自安哥拉1975年脫離葡萄牙獨立以來，安哥拉解放人民組織已治理這個非洲南部產油國近50年。

選舉委員會昨天表示，逾97%的票數已開出，安哥拉解放人民組織以51%的過半票數取得領先，長年在野黨安哥拉獨立聯盟（National Union for the Total Independence of Angola, UNITA）得票率達44.5%。

安哥拉解放人民組織發言人法高（Rui Falcao）在首都魯安達（Luanda）召開記者會說：「我們又再次取得絕對多數。我們取得治理國家的過半票數，沒有任何問題，我們會繼續執政。」魯安達是安哥拉獨立聯盟的票倉。

然而，安哥拉獨立聯盟黨魁朱尼奧（Costa Junior）在投票日之後首度向記者和支持者發表談話時表示，選委會的計票跟他們自己的統計數據之間有「明顯」差距，拒絕接受開票結果。

他說：「毫無疑問，安哥拉解放人民組織沒有贏得選舉。安哥拉獨立聯盟不承認暫時開票結果。」

這是安哥拉戰況最膠著的選舉，在野陣營囊括空前的國會席次。

分析家認為任何爭議都可能引發選民不滿，投給朱尼奧的失意貧困青年可能掀起暴力衝突。安哥拉解放人民組織與安哥拉獨立聯盟先前都是反殖民游擊組織，自安哥拉獨立後到2002年這27年期間，在斷斷續續的內戰中互相對抗。

朱尼奧敦促安哥拉人保持冷靜，目前他們大致安分守己，但街頭仍爆發零星抗議，警方動用催淚瓦斯並揮舞警棍驅離示威者。

根據公民社會運動人士上傳於社群媒體的照片，數十名年輕人今天走上街頭、高喊口號並揮舞橫幅，抗議沿岸城市羅必多（Lobito）出現選舉舞弊。路透社無法證實這些影像的真偽。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110827