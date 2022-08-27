名古屋市府收到爆裂物 疑因不滿展出慰安婦議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）日本名古屋市政府昨天收到數件有爆破物的包裹，由於25日起舉辦的展覽中展出慰安婦少女像，當局推測，可能是不滿展出的抗議者所為。同樣的展覽去年曾發生爆破事件。

韓聯社引述日本共同社及名古屋TV等日媒報導，名古屋市市長河村隆之今天表示，名古屋市政府與他的辦公室26日收到3件含有爆竹的可疑包裹，包裹內含爆竹及疑似為爆破裝置的電線，所幸打開包裹時未爆破，未造成人員傷亡。

名古屋市文化振興事業團轄下的公共設施自25日起展出「我們的『表現的不自由展．之後』」，展出內容包括象徵慰安婦的少女像。當局推測，寄送包裹的人可能意圖藉此使展覽中斷。

日本時事通信社報導，名古屋市去年7月也曾舉辦同樣的展覽，當時因展場發生爆竹爆破事件，一度中止展出。

展覽主辦單位向韓聯社表示，展覽現場尚未收到類似可疑包裹，目前展覽預計正常展至28日。

除市府收到可疑包裹，右翼人士出動裝設擴音器的車輛，在名古屋市內示威，反對展出慰安婦少女像。當地警方動員封鎖展場周邊道路，避免示威車輛接近。（編輯：馮昭）1110827