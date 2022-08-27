對抗中國影響力 日本宣布向非洲提供300億美元金援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本首相岸田文雄透過視訊參與27日開幕的東京非洲發展國際會議，他在會議上宣布，日本將提供非洲為期3年、總額高達300億美元（約新台幣9089億元）的援助。（圖取自facebook.com/sourikantei）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄透過視訊參與今天開幕的東京非洲發展國際會議，他在會議上宣布，日本將提供非洲為期3年、總額高達300億美元（約新台幣9089億元）的援助。日本此舉被認為有意對抗中國的影響力。

路透社報導，岸田文雄今天透過視訊對在北非國家突尼西亞舉行的東京非洲發展國際會議（Tokyo International Conference on African Development）發表前述談話。

岸田文雄原本有意親自赴當地出席會議，但因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）改為視訊參與，並指派日本外務大臣林芳正以首相特使身分與會。

岸田文雄經由視訊表示，在全球糧食短缺的情況下，日本將努力確保向非洲運送糧食。

他還說：「如果我們放棄以規則做為基礎的社會，允許單方面使用武力改變現狀，這影響不僅會蔓延到非洲，還會擴散至全世界。」

日本TBS電視台報導，東京非洲發展國際會議是以非洲發展與援助為主題、由日本政府主導舉行的國際會議，本屆在突尼西亞首都突尼斯召開，討論主題包括烏克蘭戰爭情勢帶來的糧食及能源價格高漲等議題。

日本政府相關人士早前透露，岸田宣布對非洲經濟援助，此舉也有對抗對發展中國家強化影響力的中國之意。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1110827