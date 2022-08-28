更多編輯台推薦新聞：
黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼
文化

黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍
產經

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國監控攝影機全球最多 估每2人被1鏡頭監視 專家：AI極權王國
首頁 / 國際
安倍晉三遇刺
新聞專題
安倍晉三遇刺2/248
首頁 / 國際

日媒：馬克宏考慮派前總統代表出席安倍晉三國喪

2022/8/28 16:58（8/28 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本政府9月27日將舉辦前首相安倍晉三國喪，日媒引述消息來源報導，法國總統馬克宏因內政行程考慮放棄出席安倍國喪，或許由前總統沙柯吉或歐蘭德等出席。

日本共同社報導，多名法國政府相關人士透露，馬克宏（Emmanuel Macron）與安倍交情相當好，安倍7月8日在街頭助選演說時遭槍擊辭世後，馬克宏前往日本駐法國巴黎大使館弔唁，並表示想向安倍家屬及日本人民傳達哀悼及法國友誼。

有關日本政府9月27日將舉辦安倍國喪一事，馬克宏因內政日程安排，考慮放棄出席安倍國喪，正研議派遣「高層級」人物出席，或許是由前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）或前總統歐蘭德（Francois Hollande）等人出席。

去年東京奧運開幕式，馬克宏身為2024巴黎奧運暨帕運主辦國領袖出席，是唯一出席東奧開幕式的七大工業國集團（G7）領袖。明年5月在日本廣島市舉辦G7高峰會，將是馬克宏今年4月連任總統後首度訪日。

日本2019年10月舉行日皇「即位禮正殿之儀」時，沙柯吉代替馬克宏出席。（編輯：林憬屏）1110828

馬克宏
馬克宏指3國在非洲煽動反法情緒 土耳其抗議 馬克宏訪阿爾及利亞補裂痕 盼啟戰略雙贏合作新頁
安倍晉三
安倍晉三辭世49天 年輕創業家號召上網獻花 安倍遇刺身亡 兩大因素造成維安未發現槍手接近
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
安倍晉三辭世49天 年輕創業家號召上網獻花