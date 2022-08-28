日媒：馬克宏考慮派前總統代表出席安倍晉三國喪

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本政府9月27日將舉辦前首相安倍晉三國喪，日媒引述消息來源報導，法國總統馬克宏因內政行程考慮放棄出席安倍國喪，或許由前總統沙柯吉或歐蘭德等出席。

日本共同社報導，多名法國政府相關人士透露，馬克宏（Emmanuel Macron）與安倍交情相當好，安倍7月8日在街頭助選演說時遭槍擊辭世後，馬克宏前往日本駐法國巴黎大使館弔唁，並表示想向安倍家屬及日本人民傳達哀悼及法國友誼。

有關日本政府9月27日將舉辦安倍國喪一事，馬克宏因內政日程安排，考慮放棄出席安倍國喪，正研議派遣「高層級」人物出席，或許是由前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）或前總統歐蘭德（Francois Hollande）等人出席。

去年東京奧運開幕式，馬克宏身為2024巴黎奧運暨帕運主辦國領袖出席，是唯一出席東奧開幕式的七大工業國集團（G7）領袖。明年5月在日本廣島市舉辦G7高峰會，將是馬克宏今年4月連任總統後首度訪日。

日本2019年10月舉行日皇「即位禮正殿之儀」時，沙柯吉代替馬克宏出席。（編輯：林憬屏）1110828