安倍晉三國喪外交團約千人 已邀台灣出席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本政府內閣會議26日決定前首相安倍晉三國喪經費近2億5000萬日圓，並預估外交團出席者估計約1000人。圖為7月12日山口縣下關市民眾獻花向安倍道別。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）日本政府內閣會議今天決定前首相安倍晉三國喪經費近2億5000萬日圓。日媒報導，外交團出席者估計約1000人，日本政府已通知台灣及195個邦交國。

日本政府預定9月27日在位於東京都千代田區的日本武道館舉行安倍晉三國喪。內閣會議上午決定國喪經費為2億4940億日圓（約合新台幣5515萬元），將從2022年度預算的一般預備費提撥。

國喪經費包括場地設置費、租用巴士載運相關人士、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫經費、獻花用的花卉經費等。日本政府預估約有6400人列席。

日本時事社報導，日本政府已通知台灣、195個邦交國將舉辦安倍國喪一事。已知美國政府打算派副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席。此外，印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國前總理梅克爾有意出席（Angela Merkel）。

舉辦安倍國喪是根據7月內閣會議的決定，治喪委員會會長是日本首相岸田文雄，將採取無宗教形式舉行。二戰後，日本政府為前首相舉辦國喪，安倍是第2位，前一位是吉田茂。

有關安倍國喪，日本內閣官房長官松野博一日前表示，儀式以簡單、隆重為原則，時間約一小時。（編輯：馮昭）1110826