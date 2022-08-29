鐵腕治國近40年 安哥拉前總統杜桑托斯長眠魯安達

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（中央社安哥拉首都魯安達28日綜合外電報導）非洲國家安哥拉前強人總統杜桑托斯，上月在西班牙巴塞隆納的醫院辭世，今天長眠於安哥拉首都魯安達。

鐵腕統治安哥拉近40年的杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）長眠於首都魯安達（Luanda），今天是他80歲冥誕。儘管家屬之前對於杜桑托斯安葬何處一度意見分歧。

杜桑托斯所屬的政黨安哥拉解放人民組織（People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA）統治蘊藏豐富石油的安哥拉近半世紀，在最近該國獨立以來競爭最激烈的選舉中面對最糟的結果。

法新社報導，93歲的納米比亞前總統紐朱瑪（Sam Nujoma）在葬禮上致詞表示，大家都會記得他是「一位政治家和致力於泛非主義者」。

21響禮砲響起，由軍人護柩抬棺，以杜桑托斯的肖像為前導，隊伍緩慢移向安哥拉開國總統倪托（Agostinho Neto）長眠處後面一座特別興建的陵墓，那裡是杜桑托斯安息之地。

在杜桑托斯的統治下，安哥拉成為非洲數一數二的石油生產國。他和家人從國家資源中攫取巨額財富，國內3300萬人民大多數卻仍為世界上的赤貧人口。

杜桑托斯2017年下台，指派勞倫科（Joao Lourenco ）為接班人，如今勞倫科可望連任第2個總統任期，他今天在葬禮上並未發表致詞。

杜桑托斯卸任前通過了一連串法案，賦予自己廣泛的司法豁免權。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110829