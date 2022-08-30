美泰森食品豬肉加工廠暫停向中國出口產品

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（中央社美國洛根斯波特29日綜合外電報導）美國農業部今天表示，位於印第安納州洛根斯波特（Logansport）的泰森食品公司（Tyson Foods Inc）豬肉加工廠已暫停向中國出口產品。

農業部說，暫停出口自8月29日起生效。

農業部和泰森食品公司今天皆未說明泰森鮮肉（Tyson Fresh Meats）工廠停止向中國出口產品的原因。

泰森在致路透社的聲明中說：「我們正與美國農業部食品安全檢疫處（Food Safety and Inspection Service）密切合作，以確保我們生產的所有食品完全符合政府的安全要求。我們確信自家產品安全無虞，也希望美國與中國政府之間的磋商能解決這個問題。」

為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中國先前曾禁止從多個國家的肉品加工廠進口肉類。大多數的全球衛生機構都說，病毒透過物體表面傳播的風險很低。

2020年，泰森鮮肉工廠擁有超過2200名員工，每天生產300萬磅豬肉產品。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110830