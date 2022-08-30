厄瓜多世界遺產群島4隻巨龜遭獵殺 檢方展開調查
2022/8/30 15:42
（中央社厄瓜多首都基多29日綜合外電報導）厄瓜多檢方今天宣布，已針對加拉巴戈斯群島4隻巨大陸龜遭獵殺的消息展開調查。加拉巴戈斯群島因擁有獨特且脆弱的生態系統，被聯合國教科文組織列為世界遺產。
法新社報導，厄瓜多檢察署在推特（Twitter）表示，正在針對「4隻巨大陸龜疑似於加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）濕地遭獵殺一事」進行調查。
負責環境犯罪的單位正在收集國家公園員工的證詞，並委任專家對陸龜進行屍檢。
厄瓜多環境部透過WhatsApp官方帳號指出，國家公園管理層已就陸龜死亡提出申訴。
環境部並未詳細說明4隻陸龜的品種，僅稱牠們被獵殺的地點位於距厄瓜多太平洋沿岸1000公里的伊薩貝拉島（Isabela）濕地。
在厄瓜多，獵捕野生動物最高可判處3年有期徒刑。
2019年一名男子衝撞一隻陸龜導致龜殼損傷，遭開罰1萬1000美元。同年，另一名司機因開車輾斃一隻加拉巴戈斯海鬣蜥而被處以1萬5000美元以上罰金。
伊薩貝拉島為加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）中最大的島嶼，其面積超過4500平方公里，占群島陸地面積6成。
加拉巴戈斯群島因島上特有的動植物生態被列為生物圈保護區。加拉巴戈斯國家公園表示，群島曾是15種陸龜的棲息地，其中3種已在數個世紀前滅絕。
疑似滅絕逾1世紀的費爾南迪納巨龜（Fernandina Giant Tortoise）2019年重新在島上出現。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：張曉雯）1110830
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。