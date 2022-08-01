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看科莫多巨蜥門票大漲 印尼觀光業者串聯罷工

2022/8/1 20:31
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（中央社印尼古邦1日綜合外電報導）印尼科莫多國家公園（Komodo National Park）觀光業者今天開始為期1個月的大罷工，抗議政府將門票大漲價。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）科莫多島是全球最大蜥蜴科莫多巨蜥的棲息地，被聯合國教科文組織列為世界遺產。

雅加達政府提出要對前往科莫多國家公園看瀕危巨蜥的遊客收取252美元門票，是現有門票價格約19倍，用高票價限制入園遊客人數，藉此保護科莫多巨蜥，從8月1日起生效。

這項決定引發國家公園內仰賴觀光及相關產業的當地人不滿，今天全部關門抗議。

國家公園入口處城鎮拉布安巴佐（Labuan Bajo）的旅遊業者塞維安努斯（Servianus Setiawan）表示：「我們別無選擇。我們已經傳達了所有理性意見和論點，但政府就是不聽。」

「我們支持保育科莫多保育，但是門票價格必須合理，讓我們可以在保護科莫多巨蜥的同時，也讓仰賴觀光業的人能夠生存。」

東努沙登加拉省長維克多（Viktor Laiskodat）表示，儘管遭遇抗議，新的門票價格將會立刻上路。

他今天對記者表示：「我們承認沒有適當傳播（門票價格上漲的）資訊。我們會在監測和評估情況的同時，加強訊息傳遞。」

塞維安努斯表示，至少700名勞工將加入罷工，持續至8月底為止。

旅行社Samin告訴法新社，拒絕參加罷工的人被威脅會遭到「社會制裁」。有一家觀光協會威脅，要放火燒了還開門作生意的店家。

當地人表示，門票大幅度漲價會嚇跑旅遊經費有限的觀光客。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期，觀光客已經幾乎跑光光。

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旅館和餐廳業主馬特烏斯（Matheus Siagian）告訴法新社，「我們正在慢慢復甦，但如果客人取消預約，我們會再次崩潰」，「請先讓我們有時間痊癒」。

科莫多巨蜥只生存在科莫多國家公園，以及鄰近的弗洛勒斯島（Flores）。根據國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature，IUCN），全世界野外現存的科莫多巨蜥（包含成年與幼年）僅有3458隻。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110801

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