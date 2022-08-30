美中達成協議 傳阿里巴巴等中概股接受美審計監管

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（中央社香港30日綜合外電報導）熟知內情的3名消息人士透露，美國主管機關已選定電子商務巨頭阿里巴巴集團控股有限公司等在美上市的中國企業，自下月開始進行審計監管。

路透社報導，中、美雙方26日達成劃時代的審計監管合作協議，允許美國主管機關監管檢查中國大陸和香港的會計師事務所，可能因此化解雙方長期爭議，而此爭議有迫使200多家中國企業自美國證券交易所下市之虞。

消息人士透露，阿里巴巴已接獲通知，是首批在香港接受美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）審計監管的中國企業之一。

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消息人士說，負責阿里巴巴會計作業的資誠會計師事務所（PwC）也已接獲審計監管的通知。阿里巴巴和美國上市公司會計監督管理委員會都未回應記者採訪，資誠發言人表示，公司政策是不對外談論客戶的問題。

阿里巴巴2014年在紐約掛牌上市，創下當時最大規模首次公開募股（IPO）紀錄，也是目前在美上市的市值最高中國企業，截至26日的市值為2560億美元。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110830