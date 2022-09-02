巴西GDP成長高於預期 民眾仍對經濟不安

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）與上一季相比，巴西經濟在2022年第2季成長1.2%，高於經濟學家預期的成長率0.9%；但民眾對經濟不安情緒持續存在。經濟指標改善對選民投票的影響成為各方候選人關切議題。

巴西地理統計局（IBGE）今天指出，在年度比較中，國內生產毛額（GDP）成長3.2%。各行各業普遍表現良好，工業、服務業和農牧業與上一季相比分別成長2.2%、1.3%和0.5%。

根據中央銀行的「焦點」（Focus）報告，經濟學家預計2022年全年巴西GDP將成長2.1%，遠高於今年初估計的0.3%。

儘管有這些正面的數據，巴西人對經濟的不安情緒仍然存在，經濟學家衡量這種感覺的指標叫做「痛苦指數」。

儘管今年第2季GDP上升，但受通貨膨脹和家庭欠債影響，經濟萎靡指數仍接近歷史最高水準，抵銷了這一時期就業和收入的改善。

里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）經濟研究所教授薩波亞（João Saboia）表示，今年的GDP預計成長2%左右，從近年來的損失來看，這還不夠。

薩波亞指出，GDP不能創造奇蹟，就業市場的非正規性仍然很高，最貧窮人口的收入繼續受到通膨的壓力，欠債率也創下歷史新高。因此，人們在幸福感方面感覺不好是很自然的，至少對大部分人而言。

隨著10月巴西總統大選臨近，經濟活動復甦的跡象對選民投票會有什麼影響？

巴西智庫Tendências政治學家寇蒂茲（Rafael Cortez）認為，經濟活動復甦可能維持現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）爭取連任的可行性和競爭力，但復甦跡象仍顯脆弱，不會給大多數選民帶來波索納洛理當連任的感覺，所以工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在民調中領先波索納洛。

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寇蒂茲指出，經濟改善對縮小兩位候選人之間的差距至關重要，但能否扭轉局面將取決於波索納洛的競選團隊是否能夠降低選民對他的排斥度，而這些都涉及經濟以外的因素，例如波索納洛爭取女性選民支持的困難，以及他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行中的表現。

此外，經濟改善實際上是競選活動中的一個新事實，而人們對此的認知是一個緩慢的過程，需要時間。所以波索納洛的競選團隊正努力將選舉推進第2輪投票，因為他需要時間讓經濟指標改善成為政治事實。（編輯：馮昭）1110902