星巴克執行長換人 利潔時舵手納拉辛漢接任

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星巴克1日任命百事可樂前商務長和擔任過其他消費品牌高階主管的納拉辛漢（左）為其下一任執行長。（圖取自星巴克網頁stories.starbucks.com）

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（中央社紐約1日綜合外電報導）星巴克（Starbucks）今天任命百事可樂（PepsiCo）前商務長和擔任過其他消費品牌高階主管的納拉辛漢（Laxman Narasimhan）為其下一任執行長。

法新社報導，星巴克在新聞稿中表示，目前在嬰兒配方奶粉大廠利潔時（Reckitt）擔任執行長的納拉辛漢，10月1日將從倫敦前往西雅圖加入星巴克。

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）4月退休後，曾兩次擔任執行長合計約20年的舒茲（Howard Schultz），回鍋暫時接掌執行長職務，納拉辛漢將與舒茲共同工作一段時間，預定2023年4月1日正式上任。

星巴克員工在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間經歷一段艱難時期後，員工發起籌組工會運動。值此關鍵時刻，星巴克任命新的執行長。

在此之前，舒茲進行「傾聽之旅」聽取員工的心聲，星巴克在員工工資和店面上提高投資，作為因應之道。

舒茲表示，納拉辛漢的「獨特定位有利於形塑這份工作，並以他強調的合作夥伴為中心的處理方式，帶領公司往前走」。舒茲稱納拉辛漢是「帶領星巴克進入新篇章的不二人選」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110902