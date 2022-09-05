智利新憲法公投登場 初步計票顯示反對派占優勢

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智利新憲法4日公投初步計票由反對派領先，反對派民眾在街頭興奮歡呼。（美聯社）

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（中央社聖地牙哥4日綜合外電報導）智利今天舉行新憲法公投，決定是否推翻1980年軍政獨裁時期奉行至今的憲法，以建立一個更加以福利為基礎的社會，並促進原住民權利。初步計票結果顯示，反對派占優勢。

法新社報導，目前已開出超過72%選票，反對派以超過62%的得票率領先，而贊成派的支持率不到38%。

儘管智利選民先前曾投票支持修改現行憲法，多項民調顯示，政府推行的這部新憲法將遭到否決。智利目前奉行的是已故獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）統治期間通過的1980年版本憲法。

政府發言人巴耶荷（Camila Vallejo）表示，經過10個小時的投票後，投票所於下午6時（格林威治時間22時）關閉，過程「平和且投票率高」。

智利2019年起爆發嚴重社會動亂，為改革憲法提供動力，然而，這部388條的新憲法草案存在許多備受爭議且使人常感困惑的提案，包括墮胎合法化。

66歲的家庭主婦艾本內斯（Maria Angelica Ebnes）在首都聖地亞哥告訴記者：「我會投反對票，因為這部憲法從一開始就很糟糕。」她還說：「這是採用暴力手段促成的修憲提案。」

2019年10月，智利政府宣布調漲地鐵票價，引發民怨，由學生領導的抗議活動如雨後春筍般湧現，其中大多在首都。這股示威潮持續延燒，引發民眾對智利新自由主義經濟體系和日益加劇的不平等感到不滿。

儘管民調預測這部新憲法將被否決，但支持者仍懷抱希望。隸屬於支持新憲法的左翼總統柏瑞克（Gabriel Boric）執政聯盟的議員拉托雷（Juan Carlos Latorre）說：「人民會集體出門投票，民調將再次出錯。」

選民最關心的其中一項議題是新憲法給予原住民的權益。智利人口約1900萬，原住民占近13%。

新憲法還將徹底改革智利政府，以權力較小的「地區議會」（chamber of regions）取代參議院，並規定公共機構中至少一半職位由女性擔任。

柏瑞克在智利南部城市旁達阿里納（Punta Arenas）投票時呼籲民眾，無論結果如何，全國上下都要團結。

在這場強制性的公投投票，超過1500萬智利民眾具有投票資格。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110905