越南平陽省卡拉OK店火警 至少12死11重傷

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）越南平陽省「安富卡拉OK」昨晚發生火警，22人逃至屋頂被雲梯車救出，但已知至少12人葬身火場、11人重傷，死傷者包括卡拉OK店的多名員工，具體身分待釐清。

越南民智報（Dan Tri）報導，平陽省警方表示，位於順安市的「安富卡拉OK」昨晚8時許發生火警。平陽省副省長梅雄勇（Mai Hung Dung）表示，由於火勢較大，易燃物較多，救援工作持續了一整晚。

截至今天上午8時，已在現場發現12具遺體，由於「安富卡拉OK」有3層樓高、約30個包廂，搜查工作還在進行中。

此外，警方在救援過程順利用雲梯車救出困在屋頂的22人，整起火警共有40人受傷，其中11人傷重，傷者目前皆已送往醫院。

警方表示，「安富卡拉OK」自2016年開始營運，初步研判起火點應該是在2樓。

平陽省警方獲報後，出動8輛消防車、2輛雲梯車、66名消防員和許多裝備趕赴現場，平陽省公安局局長鄭玉鵑（Trinh Ngoc Quyen）親臨現場坐鎮，大約一個小時後，火勢得到控制。

越南公安部統計，今年前6個月越南全國共發生848起火災，造成41人死亡、42人受傷；財產損失約4150億越南盾（新台幣約5.5億元）和近41公頃的森林遭焚毀。（編輯：黃自強）1110907