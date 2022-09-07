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俄羅斯駐中國大使：蒲亭與習近平下週會面

2022/9/7 17:42（9/7 17:57 更新）
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俄羅斯駐中國大使德尼索夫表示，俄羅斯總統蒲亭（左起）和中國國家主席習近平15、16日在烏茲別克會面。圖為2月4日蒲亭在北京會晤習近平。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯駐中國大使德尼索夫表示，俄羅斯總統蒲亭（左起）和中國國家主席習近平15、16日在烏茲別克會面。圖為2月4日蒲亭在北京會晤習近平。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社台北7日電）俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，俄駐中大使德尼索夫表示，俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平將於15、16日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會會面。

報導引述德尼索夫（Andrey Denisov）表示，上海合作組織峰會還有不到10天便舉行，當中會有全體會議和不同小組會議，「我們正在計劃舉行一次嚴肅、全面的領導人會議，並製定詳細的議程，事實上，我們現在正與中國合作夥伴合作」。

他表示，蒲亭（Vladimir Putin）和習近平會在峰會期間會面。

他又表示，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首個「成熟的峰會」，領導人之間直接溝通會使「討論的質素不同」。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，習近平在疫情後首次出訪行程，顯示俄羅斯對中國的重要性，即使俄羅斯在入侵烏克蘭後被多個西方國家制裁。

近年中俄也因與西方國家關係緊張，而變得關係密切，兩國曾表示合作沒禁區。

哈薩克外交部5日宣布習近平將於14日抵達哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）國是訪問，是2020年爆發COVID-19疫情後習近平首次出國。之後習近平會轉到烏茲別克。

習近平這次出訪是在中共20大舉行前約一個月，外界預料習近平會在20大中獲得第3個任期。

上合組織成員包含中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯，以及哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞各國。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110907

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