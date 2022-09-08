創全球首例 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告

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（中央社海牙7日綜合外電報導）荷蘭官員今天表示，基於肉品對氣候變遷的衝擊，國內城市哈爾倫（Haarlem）將禁止在公共場所刊登多數肉品廣告，創下全球各城市首例。

法新社報導，哈爾倫當局已同意自2024年起禁止在公共場所（例如公共汽車、避難所和銀幕上）刊登關於集約化養殖肉品的廣告。哈爾倫有16萬人口，靠近阿姆斯特丹。

哈爾倫市議會去年11月就已通過這項措施，但一直沒有受到關注，直到上週一名市議員宣布他已正式通知廣告公司，這項措施才引起注意。

荷蘭左派綠黨（GroenLinks）哈倫市市議員克拉澤斯（Ziggy Klazes）起草了這項禁止在公共場合刊登肉類廣告的提案。

克拉澤斯告訴法新社：「這將是荷蘭城市首例，在公共場合禁止『惡劣的』肉品廣告，事實上這確實也是歐洲及世界首例。」

不過，荷蘭肉品業者及部分政黨則痛批這項禁令，他們認為這項禁令是一種對於肉食者的審查及汙名化。

荷蘭右翼政黨BVNL哈倫市市議員芮德梅克（Joey Rademaker）發表聲明抨擊：「基於政治理由禁止廣告，幾乎形同獨裁手段。」（譯者：陳正健）1110908