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去殖民化 印度新德里國王大道改為責任大道

2022/9/9 14:39（9/9 14:46 更新）
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印度總理莫迪8日晚間主持新德里印度門前方國王大道（Rajpath）更名為責任大道（Kartavya Path）的儀式。圖為國王大道一部分及印度門。中央社記者林行健新德里攝 111年9月9日
印度總理莫迪8日晚間主持新德里印度門前方國王大道（Rajpath）更名為責任大道（Kartavya Path）的儀式。圖為國王大道一部分及印度門。中央社記者林行健新德里攝 111年9月9日
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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度總理莫迪昨晚主持新德里印度門前方國王大道（Rajpath）的更名儀式，並為建國三傑之一波斯（Subhash Chandra Bose）的花崗石像揭幕，推動去殖民化的進程。

經過20個月時間的封閉及整修，印度重要節日的慶祝地點國王大道，即將再次向大眾開放，名字已改為責任大道（Kartavya Path）。

莫迪（Narendra Modi）昨晚在更名儀式演說中表示，國王大道代表殖民時期國王的權力，是人民被奴役與壓迫的象徵，如今更名為責任大道，提醒經過的國會議員、政府官員要對國家與人民盡忠職守。

責任大道從印度國會大樓延伸到知名地標印度門（India Gate），1911年英屬印度在公布要將首都從加爾各答（Kolkata）遷到新德里時，修建這條大道並命名為國王大道。

除了重新命名外，大道的路面翻新完成，兩旁安裝100多根燈柱、種植4000多棵樹，印度門周邊廣場也重新規畫。

儀式上，莫迪也主持揭幕8.5公尺高的波斯花崗石像。

波斯（1897-1945年）是印度獨立運動領袖，與聖雄甘地（1869-1948年）、印度獨立後首任總理尼赫魯（1889-1964年）並稱「印度三傑」。與甘地的溫和路線不同，波斯在印度獨立運動中接收德國與日本移交的印度戰俘，籌組國民軍從海外反攻印度。

然而，據信波斯於1945年8月在一場空難中隕命於台灣，無緣看到印度獨立。

莫迪說，波斯雕像是象徵印度邁向強盛的決心，並稱印度獨立後若跟隨波斯的路線，印度今天可能達到不一樣的高度。

去除殖民思維是莫迪於8月15日印度獨立日所做的五大承諾之一。

9月2日在印度首艘國造航空母艦服役典禮上，莫迪揭示印度海軍的新軍旗，刪除「聖喬治十字」並放大印度海軍軍徽。

莫迪當時說：「此前奴隸的意象一直遺留在印度海軍旗上，但從今天起…新的海軍旗將在海上及空中飄揚。」（編輯：郭中翰）1110909

印度總理莫迪8日晚間主持新德里印度門前方國王大道（Rajpath）更名為責任大道（Kartavya Path）的儀式。圖為國王大道一部分及印度門。中央社記者林行健新德里攝 111年9月9日
印度總理莫迪8日晚間主持新德里印度門前方國王大道（Rajpath）更名為責任大道（Kartavya Path）的儀式。圖為國王大道一部分及印度門。中央社記者林行健新德里攝 111年9月9日
印度總理莫迪8日晚間主持新德里印度門前方國王大道的更名儀式，並為印度建國三傑之一波斯（Subhash Chandra Bose）花崗石像揭幕，推動去殖民化的進程。圖為波斯的花崗石像。中央社記者林行健新德里攝 111年9月9日
印度總理莫迪8日晚間主持新德里印度門前方國王大道的更名儀式，並為印度建國三傑之一波斯（Subhash Chandra Bose）花崗石像揭幕，推動去殖民化的進程。圖為波斯的花崗石像。中央社記者林行健新德里攝 111年9月9日
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