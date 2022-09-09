金正恩：北韓可能11月起接種COVID-19疫苗

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（中央社首爾9日綜合外電報導）為了因應冬季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，北韓官方媒體今天報導，北韓最高領導人金正恩（Kim Jong Un）表示北韓可能自11月開始接種COVID-19疫苗，並佩帶口罩。

路透社報導，金正恩昨天在北韓國會演講中，引述世界衛生組織（WHO）提出的警訊，到了冬季COVID-19疫情可能捲土重來，「因此，除了負責任的接種疫苗，我們也應該建議所有居民11月起開始佩帶口罩，以保護他們的健康」，但並未詳述細節。

北韓尚未證實有接種任何一款COVID-19疫苗，但根據海關資料顯示，北韓今年已從中國進口一些疫苗，但不清楚是哪些廠牌。

金正恩上個月才宣布戰勝COVID-19疫情，並下令解除5月實施的最大規模抗疫措施，但說明北韓必須維持「固若金湯的防疫屏障。」

北韓從未證實國內有多少民眾感染COVID-19，但每天都會公布發燒病人的數量，估計在2500萬名北韓人當中，發燒病例累計有477萬例。不過，北韓自7月29開始就不再通報新增的病例，死亡人數則停留在74人。

包含WHO在內的專家都質疑這些數字，因為北韓明顯缺乏檢測量能。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1110909