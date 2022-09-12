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澤倫斯基：俄蓄意毀民生設施 應為烏東停電負責

2022/9/12 09:14
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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，俄羅斯要為烏國東部各地大停電負起責任，並指責俄方蓄意破壞民生基礎設施。

烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）和頓內茨克（Donetsk）地區全面停電，札波羅熱（Zaporizhzhia）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和蘇米（Sumy）也有部分地區停電，澤倫斯基指責「俄羅斯恐怖分子」應為此負起責任。

澤倫斯基在社群媒體發布聲明表示，這其中並沒有軍事設施，俄方「目的是剝奪民眾使用照明和暖氣」。

估計受停電影響地區合計約有900萬人口，包括俄羅斯控制的領土。

值此之際，烏克蘭軍隊聲稱已奪回烏東數十個城鎮和村莊。

宣布停電之後不久，蘇米、第聶伯羅彼得羅夫斯克和波塔瓦（Poltava）地區的官員說，電力已經恢復。

俄羅斯的攻擊也造成鐵路中斷，國家鐵路服務部門宣布整個東部地區的火車都誤點，包括境內第二大城哈爾科夫。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko ）說，俄羅斯的襲擊是「他們在烏東遭受巨大損失及撤退之後的絕望舉動」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110912

澤倫斯基
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