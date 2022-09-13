美國擴大扶植生技業 韓國生技代工憂受衝擊

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）美國總統拜登頒布行政命令，將藉由擴大支援國內生技產業，以降低依賴他國，但韓國生物醫藥品代工業者憂心因此受到衝擊，韓國政府官員表示將與企業溝通，盤點可能影響狀況。

拜登新頒布的這項行政命令將提供美國國內生技業者更多研究及製造相關優惠與補助，希望因大量委外生產及生產基地移往海外而削弱的國內競爭力得以重建，以降低依賴其他國家。

彭博報導，這項行政命令主要是為了降低依賴中國，指出美國至今都允許生技產業在海外生產，但國內已開始擔憂過度依賴中國尖端生技製造基礎設施。

不過，若美國在生技醫藥產品上也將追求「美國製造」，受影響的恐怕不只中國。韓聯社報導指出，繼美國降低通膨法案（Inflation Reduction Act）及晶片法案衝擊韓國電動車、半導體產業後，這次新規將影響範圍進一步擴展至生技產業。

生技健康產業是韓國重點培育產業之一，相關投資逐年擴大，但美國主要藥廠若要大舉改為本國生產方針，勢必將對韓國政府的產業策略潑上一大盆冷水。

包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的莫德納（Moderna）、Novavax疫苗在內，三星生物製劑公司（Samsung Biologics）、SK生物科技等韓國業者從美國接到的藥品代工生產訂單並不少。

美國政府預計在180天就生技產業在國內製造提出具體方案，後續影響仍待關注。韓國外交部官員今天對媒體表示，將與相關業者保持溝通，並與相關部會密切關注態勢發展，盤點對國內企業影響。（編輯：韋樞）1110913