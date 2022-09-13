菲律賓戒嚴50週年小馬可仕將訪美 倖存者譴責

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2022年9月21日是菲律賓前總統馬可仕簽署戒嚴令50週年，現任總統小馬可仕屆時將赴美出席聯合國大會。多位戒嚴倖存者13日召開記者會，指小馬可仕訪美是對戒嚴受難者的侮辱。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年9月13日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉13日專電）今年9月21日是菲律賓前總統馬可仕簽署戒嚴令50週年，現任總統小馬可仕屆時將赴美出席聯合國大會。多位戒嚴倖存者今天召開記者會，指小馬可仕訪美是對戒嚴受難者的侮辱。

菲律賓實施戒嚴50週年之際，馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）20日將赴紐約，在聯合國大會發言，並預計將與美國總統拜登會面，但小馬可仕確切訪美日期尚未宣布。

戒嚴倖存者伊拉根（Bonifacio Ilagan）、達里賽（Felix Dalisay）、德古茲曼（Edith De Guzman）等人今天舉行記者會。

伊拉根現任「反馬可仕家族復辟和重返戒嚴運動」（CARMMA）召集人。他表示，拜登和出席聯合國大會的各國元首有責任維護人權、真相、正義和對戒嚴受難者的賠償，「提供這樣一個舞台給在菲律賓對數千人造成無法彌補傷害和暴力的獨裁者之子，是給所有人權受侵害者的一記耳光」。

伊拉根說，許多戒嚴受難者和他們的家人現在年老且貧病交迫，「我們籲請夏威夷聯邦地區法院法官華森（Derrick Watson）勒令小馬可仕訪美時，支付法院判決的賠償金」。

馬可仕時期遭政治迫害的受難者及其家屬於1987年在美國夏威夷聯邦地區法院對馬可仕家族提起集體訴訟。夏威夷法院於1995年判給9539名受難者12億美元（約新台幣370億元）補償性賠償金和7.76億美元懲戒性賠償金。

美國上訴法院於2012年認定小馬可仕和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）違反禁令耗散馬可仕遺產，判定他們藐視法庭。

根據這項裁決，小馬可仕和伊美黛若踏上美國國土，可能遭逮捕。但小馬可仕就任總統後享外交豁免權，因此9月下旬訪美時無須擔心被捕。

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集體訴訟原告之一德維拉（Adora Faye de Vera）在戒嚴期間遭受酷刑和強暴。德維拉之子榮恩（Ron de Vera）說：「儘管他們經歷巨大創傷，我的母親和數千名其他受難者選擇在美國法院尋求追究馬可仕家族責任，小馬可仕和他的家人卻蓄意破壞他們尋求正義的努力。」

伊拉根告訴中央社記者，雖然小馬可仕在戒嚴50週年之際將離開菲律賓，戒嚴受難者和人權運動人士仍將在馬尼拉都會區和各省分發動示威，「不管他們喜不喜歡，9月21日的抗議活動將在菲律賓全國登場」。（編輯：周永捷）1110913