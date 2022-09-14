巴西總統大選 專家批評軍方意圖同步抽樣計票

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西總統大選投票在即，巴西軍方可能通過對電子投票箱發出的收據和存儲在電子投票箱的候選人總票數進行抽樣，計算總統選舉票數，引起專家質疑。

聖保羅頁報（Folha de S.Paulo）昨天報導，巴西軍方將在10月2日首輪投票當天派專員前往385個投票站，比較當場列印的電子投票箱收據與高等選舉法院提供的訊息，以抽樣方式衡量選舉結果。

巴西國防部今天聲明，否認要求擴大對選舉訊息的獲取範圍，但沒有告知是否打算對選舉結果進行抽樣檢查。

聲明指出：「軍方作為監督實體之一，在檢查電子投票系統的任何階段或程序中，不要求排他性或主導性，將繼續通過嚴格遵守合法性、開展技術工作與高等選舉法院合作。」

巴西高等選舉法院否認軍方將擁有任何類型的特權檢查選票，每台電子投票箱列印的收據都已經是公開，可供選民和政黨驗證數據並自行計票；2022年投票箱數據也將由高等選舉法院在線上提供。

巴西選舉觀察家批評軍方可能參與並行計票的可能性，認為軍方甚至沒有必要對公開的投票箱數據進行任何核算，因為政黨、學術界和社會運動團體已經這樣做了。

巴西利亞大學（UnB）國際關係研究所教授科蒂尼亞斯（Juliano Cortinhas）認為，軍方應堅持保護國家免受外部威脅的憲法作用；作為國家武器庫的持有者，軍方不應該持有任何政治觀點，因為他們可以在此過程中脅迫平民。

科蒂尼亞斯說：「如果軍方站出來關閉國會，有誰敢挑戰武裝部隊的裝甲車和坦克？國家武裝勢力想要參與計票過程是非常嚴重的，一旦在內政問題上採取立場，他們就成為威脅。」

科蒂尼亞斯認為，在這次選舉中，軍方的表現不公正，行為不像國家部隊，他們直接參與總統波索納洛（Jair Bolsonaro）爭取連任，因為波索納洛是前陸軍上尉，並選擇退役將軍奈托（Braga Netto）作為副總統候選人。

儘管批評軍方的參與，科蒂尼亞斯認為，軍方通過檢查電子投票箱公開數據，引發對10月選舉結果質疑的風險很低，因為任何人都可以將每個投票站投票結束時列印的數據與傳送到選舉法院系統的選票進行比較，防止在傳輸或計票過程中出現任何欺詐行為。

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巴西電子投票箱安全研究權威、任教於丹麥阿胡斯大學（Aarhus University）電腦系教授阿瑞尼亞（Diego Aranha）也認為，軍方以抽樣檢查選票的方式質疑選舉結果的風險很低，由於這些數據是公開的，軍方的最終核算也可以由第三方檢查。

阿瑞尼亞說，從385個電子投票箱進行抽樣計票也不具科學嚴謹性，最多用於驗證投票結果的正確傳輸，無法作為官方結果的參考。為此，抽樣檢查必須更加小心並按州分層，因為候選人之間的差異從一個地區到另一個地區變化很大。（編輯：馮昭）1110914