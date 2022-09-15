日本知事籲解禁外國旅客自由行 觀光地同表期待

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本新潟縣及長野縣知事著眼即將來臨的秋冬旅遊旺季，已向日本政府表達早日解禁外國旅客自由行的看法；日本知名觀光地對此同樣表示期待。

日本政府9月7日起才剛鬆綁邊境管控，現在又有進一步鬆綁的想法，包括取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等，日方將進行整體評估，且實施時間不會拖太久。

日本「新潟電視台21」報導，新潟縣知事花角英世9月14日跟長野縣知事阿部守一等人，已向國土交通政務官清水真人當面提出，希望中央早日解禁外國旅客自由行及廢除每天入境人數上限等邊境管控措施。

雖然日本政府已在檢討進一步鬆綁限制，但新潟縣與長野縣擔心若再不鬆綁可能影響秋冬觀光，所以希望中央政府早日放寬限制。

日本地方媒體「山陽新聞」報導，日本三名園之一的岡山市後樂園，今天迎接COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首批外國團客，讓園方期待日本政府進一步鬆綁外國觀光客的作為。

後樂園方面表示，到今年10月底止，預定將有6組外國團客共約170人前來參觀。後樂園在疫情前的來客數中，外國觀光客占了近2成，園方期待日本政府能進一步解禁外國觀光客自由行。

日本野村綜合研究所（NRI）高級經濟學家木內登英日前撰文表示，推估外國觀光客今年1月到9月間為日本帶來的經濟效益約1500億日圓（約新台幣326億元），相較疫情爆發前的2019年的4.8兆日圓，不過才約3%的水準。

如果日本政府大幅鬆綁現行對外國觀光客的限制，預料訪日的外國觀光客人數將快速增加。不過，木內並不認為真的解禁後，訪日外國觀光客人數及帶來的經濟效益會一口氣回到2019年的水準。

主要原因有4點，他說，首先是中國目前對疫情仍採嚴控作為，訪日的中國觀光客人數要花一定時間才能回到過去水準。

木內說，第2，日本目前每天新增確診病例數明顯高於他國，對染疫風險抱持警戒而暫時不到日本旅遊的外國人還是很多。

他說，第3，受到疫情影響，日本人把過去出國旅遊改成國內旅遊，減少了能提供給外國觀光客的日本國內住宿量能。

最後一點，木內說，受到全球物價高漲及金融緊縮影響，如果接下來海外景氣復甦趨緩的話，也許會出現許多海外人士避免出國旅行等情況。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110915