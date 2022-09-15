憂中國印太擴張 澳洲明年決定是否增購海上無人機

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）皇家澳洲空軍（RAAF）一名官員說，澳洲將在明年完成國防檢討後，決定是否再向美國諾斯洛普格拉曼公司訂購至多4架的MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）海上偵察無人機。

路透社報導，MQ-4C人魚海神無人機是可遠端遙控的高空長程偵察機，澳洲是迄今唯一下訂的非美國客戶，至今已訂購3架，以補強現有的波音（Boeing Co）P-8A海神式巡邏機（P-8A Poseidon）機隊。

澳洲訂購的首架飛機今天在美國加州亮相，預計將在2024年中交貨，主要將部署到位於熱帶的澳洲北部，但將由南部阿得雷德（Adelaide）附近的基地支配。

有鑒於中國在印度太平洋地區擴張勢力，澳洲過去幾年一直在增加國防支出。去年，澳洲同意向美國與英國購買核動力潛艦。

澳洲中間偏左的新政府上月宣布，國防戰略檢討將在2023年年初啟動。

皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force, RAAF）負責空軍戰力（Air Force Capability）的少將丹尼（Robert Denney）在MQ-4C人魚海神無人機展示儀式上說，澳洲政府將在完成檢討後，決定最終的採購數量。

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他說：「這次檢討將把不繼續執行空中衛士（Sky Guardian）計畫的決定納入考量。」他指的是澳洲今年取消採購多達12架通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）製造的MQ-9B中高空長程無人機的計畫。

諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）負責自動情監偵與跟蹤計畫副總裁夏佛（Doug Shaffer）說，澳洲添購MQ-4C人魚海神無人機，可讓載人P-8海神式巡邏機專注在反潛作戰，而不必將時間分散到情報、監視與偵察工作上。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110915