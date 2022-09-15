強人相惜加戰事失利需支持 蒲亭靠攏艾爾段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）分析指出，俄國總統蒲亭盼土耳其總統艾爾段明年連任，「不是因為他對艾爾段有特別想法，而是他覺得自己能與強人打交道」。隨著俄軍在烏克蘭的戰況失利，對土耳其的依賴及討好艾爾段的需求只會更高。

聚焦中東新聞的Al-Monitor網站13日報導，近期土耳其民意調查指出，如果今天舉行選舉，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）沒有勝算，他所屬的保守執政黨「正義發展黨」（AKP）也將失去國會多數。

多位評論人士表示，如今國際制裁開始產生影響，艾爾段的友誼對蒲亭（Vladimir Putin）來說變得越來越重要。

雖然許多西方觀察家認為，艾爾段不太可能讓自己輸掉大選，但僅僅是選輸的可能性就讓蒲亭不安。這背後有幾個原因，其中最直接的是土耳其拒絕加入西方陣營制裁俄國、仍對俄國開放空域，還為數十萬名俄人及其資金敞開大門。

「無論怎麼看，蒲亭明顯希望艾爾段連任」，土耳其前官員塞翟（Aydin Sezer）說道。

最近幾週，艾爾段親俄傾向變得更加明顯，至少言詞上是如此。艾爾段日前出訪巴爾幹半島時表示，「我可以明確地說，我認為西方態度不對」。西方對俄政策「基於挑釁」。「不要小看俄國」。

他還說，俄國切斷供應歐洲天然氣，以報復制裁是有道理的，歐洲實際上「自業自得」。

俄羅斯研究學者米勒（Chris Miller）分析，「如果你坐在克里姆林宮，你現在已經有20年的時間了解艾爾段及他周邊體系的運作方式。這樣的體系帶來憂喜參半的結果，但總體而言，它使土耳其與西方產生分歧，這對俄國來說，無疑是有利結果」。

美國曾因土耳其向俄採購S-400防空飛彈系統，而將土耳其踢出F-35聯合攻擊戰鬥機開發計畫，這是土耳其與西方最明顯的裂痕之一。美國國會持續抵制向土耳其出售F-16戰機，雙邊分歧似乎還會擴大。

艾爾段9月9日再次談到向他國購買戰機，並說：「美國並不是唯一出售戰機的國家。英國、法國及俄國也賣戰機，其中一些國家已經向我們釋出正面訊息」。

俄國入侵烏克蘭，更將艾爾段這位盟友的價值拉抬到新高。此外，土耳其前官員塞翟（Aydin Sezer）認為，艾爾段與蒲亭的私人關係也是關鍵。

塞翟說，當艾爾段幾年前與蒲亭推動藍溪（Blue Stream）天然氣管線計畫時，兩人建立早期的「情感連結」。「蒲亭當時見到一位果斷、打破所有繁文縟節，還能合夥做生意的人」。

倫敦大學學院（University College London）俄羅斯研究教授蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）指出，土耳其明年將舉行大選，蒲亭希望艾爾段勝出「不是因為他對艾爾段有特別的想法，而是這對他是最好的選項，正是因為他覺得自己能與強人打交道」。

即使艾爾段今年7月在德黑蘭與蒲亭見面會談前，讓蒲亭坐立不安等待了50秒，蒲亭也沒糾結。當時蒲亭在一群記者前笨拙踱步，不知所措，顯然有點窘。

許多人將此事與蒲亭讓世界領袖空等的前例相比，特別是2020年在莫斯科，當時艾爾段與這位俄國領袖會晤前，也等了約兩分鐘。

蓋雷歐蒂說，「蒲亭一直玩這些惡意的心理遊戲。但有趣的是，艾爾段經常能反將一軍」。這會產生一種「心不甘情不願的尊重」。

卡內基國際和平研究所歐洲中心（Carnegie Europe）訪問學者貝雪夫（Dimitar Bechev）另指出，蒲亭和艾爾段在很大程度上也是兩國環境的產物。「無論怎麼說，艾爾段都是一位選舉政客」，他需要贏得選票。蒲亭則是安全情報人員出身，而後成為一名政治人物，一路走來的環境不像土耳其的民主制度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蒲亭能說德語及英語。艾爾段不會說外語，大學文憑真偽仍持續遭質疑。貝雪夫說，然而，「隨時間推移，一人在上的政權與現實脫節」。蒲亭出兵烏克蘭證明了這點；在處理土耳其經濟議題方面，艾爾段則受自己的妄想所俘。

俄國在烏克蘭的戰況持續失利，莫斯科對土耳其的依賴及討好艾爾段的需求只會越來越高。塞翟說，土耳其選舉將近，蒲亭一反過去立場，讓艾爾段再次打擊敘利亞庫德族的可能性不容小覷。這項行動就算象徵意義大於實質，「重點是幫助艾爾段推升民意支持度」。(編輯：韋樞)1110915