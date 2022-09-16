首度出席上合峰會 土耳其總統大陣仗訪烏茲別克

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其總統艾爾段今天率多位部長抵達烏茲別克撒馬罕，出席上海合作組織高峰會。艾爾段此行是土耳其2012年獲上合組織對話夥伴地位後，首次以總統級領袖出席峰會。

上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會15至16日在中亞內陸國烏茲別克的撒馬罕（Samarkand）舉行，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）應烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）邀請，作為特邀嘉賓出席。

同行包括土耳其第一夫人艾米內（Emine Erdogan）、外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）、能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Dönmez）、國庫暨財政部長內巴蒂（Nureddin Nebati）、國防部長艾卡（Hulusi Akar）、國家情報局長費丹（Hakan Fidan）及國防工業署長狄米爾（Ismail Demir）等人。

烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）及土耳其駐烏茲別克大使貝卡（Olgan Bekar）等官員在撒馬罕國際機場迎接艾爾段一行人。

上海合作組織2001年成立，是俄羅斯、中華人民共和國和中亞前蘇聯加盟共和國的對話組織，4年前擴大納入印度及巴基斯坦，盼扮演更重要的角色，對抗區域內的西方影響力。

土耳其2011年3月申請為上合組織「對話夥伴」，並於翌年獲批准，成為繼白俄羅斯和斯里蘭卡之後，上合組織第3個對話夥伴國。

艾爾段將在峰會期間與若干領袖舉行雙邊會晤，並於峰會上發表演說。

土耳其總統府昨天發布聲明，艾爾段訪烏茲別克後，將飛往美國紐約出席第77屆聯合國大會。他將於9月20日在聯合國大會上發表演說，並與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及數位國家元首會晤。

艾爾段預計將在美國會見土耳其非政府組織、商業團體及猶太組織代表。

烏茲別克現為上合組織輪值主席，烏茲別克總統的新聞祕書阿薩多夫（Sherzod Asadov）之前宣布，上合組織8個會員國的領袖都會出席峰會。

這8國的領袖包括：俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）、哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）。

伊朗亟欲突破美國制裁下的經濟孤立困境，今天簽署加入上合組織的履行義務備忘錄。（編輯：郭中翰）1110916